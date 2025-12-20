Мэр Кургана Науменко проверил подготовку катка в ЦПКиО

В Кургане на катке в ЦПКиО зальют еще несколько слоев.
Мэр Кургана Антон Науменко во время традиционного субботнего объезда важных городских объектов проверил, как идет подготовка катка в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом он сообщил в соцсетях.
«В ЦПКиО проверили каток. Коллеги говорят, что нужно залить еще несколько слоев, чтобы было ровнее и кататься было удобнее», — написал Науменко в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ЦПКиО каток обустраивают впервые — на аллеях в центральной части парка за сценой. Мэр Антон Науменко заявлял о планах открыть в парке дорожки для катания к новогодним праздникам и обсуждал с администрацией организацию зимнего отдыха, в том числе установку тематических арт-объектов.