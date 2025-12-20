Мэр Кургана Науменко проверил подготовку катка в ЦПКиО

Ранее сообщалось, что в ЦПКиО каток обустраивают впервые — на аллеях в центральной части парка за сценой. Мэр Антон Науменко заявлял о планах открыть в парке дорожки для катания к новогодним праздникам и обсуждал с администрацией организацию зимнего отдыха, в том числе установку тематических арт-объектов.