«Должники — тоже люди»: в Нижневартовске нашли неожиданное применение пирамидам позора. Фото

Должников за ЖКУ оригинально поздравили с Новым годом.
В Нижневартовске (ХМАО) одну из так называемых пирамид позора для должников по ЖКУ превратили в новогоднюю елку. Конусообразную конструкцию, установленную во дворе многоквартирного дома, украсили игрушками и мишурой. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.
«Должники тоже люди и достойны праздника. Так подумали коммунальщики и нарядили пирамиду позора», — иронично заметили подписчики сообщества «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте». На снимке видно, как на металлический каркас с предупреждающими надписями повесили новогодний декор, а верх пирамиды оформили в виде елочной макушки.
Часть пользователей соцсети поддержали задумку авторов. Они назвали «новогодний лук» очень оригинальным.
Как сообщало URA.RU ранее, пирамиды позора начали появляться у многоэтажных домов Нижневартовска осенью 2025 года. Их ставят возле подъездов, где живут жильцы с просроченной оплатой коммунальных услуг. На металлические конусы наносят номера квартир, а также надписи «У вас долг» и «Здесь не платят за воду». Подобную практику ранее применяли в частном секторе города. Конструкции весят около двух тонн и привлекают внимание соседей и прохожих.
Пирамиду позора превратили в символ Нового года.