«Должники — тоже люди»: в Нижневартовске нашли неожиданное применение пирамидам позора. Фото

Как сообщало URA.RU ранее, пирамиды позора начали появляться у многоэтажных домов Нижневартовска осенью 2025 года. Их ставят возле подъездов, где живут жильцы с просроченной оплатой коммунальных услуг. На металлические конусы наносят номера квартир, а также надписи «У вас долг» и «Здесь не платят за воду». Подобную практику ранее применяли в частном секторе города. Конструкции весят около двух тонн и привлекают внимание соседей и прохожих.