Исчезла с афиши: Певица Долина исключена из списка участников концерта в память о Гурченко

Певица Долина исключена из списка артистов на концерте в честь Гурченко.

Источник: Комсомольская правда

Певицу Ларису Долину исключили из списка участников концерта, посвященного 90-летию со дня рождения знаменитой актрисы Людмилы Гурченко. Об этом сообщило издание «Газета.Ru».

По данным издания, концерт планировался на 18 декабря, а анонс мероприятия был размещен на сайте народной артистки. Однако произошла смена концертной площадки и представление перенесли на 2 марта. При этом в списке артистов произошло одно изменение — из афиши пропало упоминание о Долиной.

По словам организаторов, эти изменения связаны с переносом концерта.

«Сейчас ведутся переговоры с артистами, согласовываются их графики», сказали собеседники газеты, отметив, что не имеют более точной информации об участии Долиной.

Как писал сайт KP.RU, Лариса Долина потеряла первый сольный концерт в начале 2026 года. 70-летняя певица планировала выступить в Туле 4 января в зале на 724 места. Однако, было продано, согласно онлайн схеме продаж, только 349 мест, то есть меньше половины зала.

Стало известно, что после громкого скандала с квартирой певица появилась на главном новогоднем концерте «Песня года», что свидетельствует о том, что поклонники увидят певицу в праздничном эфире.