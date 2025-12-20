Исчезла с афиши: Певица Долина исключена из списка участников концерта в память о Гурченко

Певицу Ларису Долину исключили из списка участников концерта, посвященного 90-летию со дня рождения знаменитой актрисы Людмилы Гурченко. Об этом сообщило издание «Газета.Ru».
По данным издания, концерт планировался на 18 декабря, а анонс мероприятия был размещен на сайте народной артистки. Однако произошла смена концертной площадки и представление перенесли на 2 марта. При этом в списке артистов произошло одно изменение — из афиши пропало упоминание о Долиной.
По словам организаторов, эти изменения связаны с переносом концерта.
«Сейчас ведутся переговоры с артистами, согласовываются их графики», сказали собеседники газеты, отметив, что не имеют более точной информации об участии Долиной.
Как писал сайт KP.RU, Лариса Долина потеряла первый сольный концерт в начале 2026 года. 70-летняя певица планировала выступить в Туле 4 января в зале на 724 места. Однако, было продано, согласно онлайн схеме продаж, только 349 мест, то есть меньше половины зала.
Стало известно, что после громкого скандала с квартирой певица появилась на главном новогоднем концерте «Песня года», что свидетельствует о том, что поклонники увидят певицу в праздничном эфире.