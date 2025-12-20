В Перми отменили большое шоу «Щелкунчик на льду», но билеты продолжают продавать

В «Молоте» уже демонтировали рекламные афиши мероприятия, подтвердив отсутствие договора на проведение шоу в указанную дату. При этом в «Городских зрелищных кассах» пояснили, что не могут остановить продажи без официального распоряжения организатора, которое до сих пор не поступило. Аналогичная ситуация с отменами зафиксирована в Челябинске, Самаре, Тольятти и Екатеринбурге.