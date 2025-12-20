В Перми отменили большое шоу «Щелкунчик на льду», но билеты продолжают продавать

Стоимость билетов доходит до 3,5 тысячи рублей (архивное фото).
В Перми отменили гастроли масштабного шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Несмотря на фактическую отмену выступления, билеты стоимостью все еще остаются доступными для покупки на крупнейших онлайн-платформах. Показ должен был пройти 3 января в УДС «Молот».
Постановку отменили на фоне срыва гастрольного тура по городам РФ. Коллегам из свердловской редакции URA.RU представили организатора — ООО «Ледовые сезоны» — объяснили происходящее так: «Проведение мероприятий шоу в некоторых городах не представляется возможным по организационно-техническим причинам. Показы сеансов будут перенесены на другие даты».
В «Молоте» уже демонтировали рекламные афиши мероприятия, подтвердив отсутствие договора на проведение шоу в указанную дату. При этом в «Городских зрелищных кассах» пояснили, что не могут остановить продажи без официального распоряжения организатора, которое до сих пор не поступило. Аналогичная ситуация с отменами зафиксирована в Челябинске, Самаре, Тольятти и Екатеринбурге.
Зрителям, уже купившим билеты, рекомендуется обращаться по месту приобретения для оформления возврата потраченных денег. В качестве альтернативы в Перми остается заявленным другое ледовое представление по мотивам сказки Гофмана — «Настоящий Щелкунчик», которое организует иная команда. Пермякам также представят целую плеяду театральных версий популярного произведения и серию кинопоказов.