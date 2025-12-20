Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.
— Есть «великие» европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Каллас это, конечно удастся, — иронично заявил он в субботу, 20 декабря, на встрече с активистами партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает телеканал M1.
Таким образом глава Венгрии раскритиковал Европейский союз за попытки разжечь конфликт с РФ, сообщило РИА Новости.
19 декабря Виктор Орбан заявил, что кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро для Киева является потерей денег. Он также отметил, что Венгрия останется «в стороне» от финансирования Украины.
Премьер Венгрии среди прочего отметил, что в случае подачи Россией судебного иска о конфискации ее средств ЕС пришлось бы возвращать деньги законным путем. При этом, если деньги уже были переданы Украине, обязанность по их возмещению легла бы на страны Евросоюз.