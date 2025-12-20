Экс-помощница Байдена после получения гражданства заявила, что влюбилась в РФ

Сотрудница RT Тара Рид, которая ранее работала помощницей бывшего президента США Джо Байдена, призналась, что влюбилась в Россию и решила остаться в стране. Об этом она сообщила в эфире телеканала. По её мнению, на Западе Россию всё ещё воспринимают через призму 90-х годов.
«Я решила, что хочу остаться в России. Я полюбила Россию… И они на самом деле… не понимают, ведь западная пропаганда очень сильна, что Россия — прекрасная страна с милыми, добросердечными людьми, [богатой] культурой и историей», — отмечает Рид в интервью RT.
Говоря о том, что впечатлило её больше всего, Рид без затруднения отметила россиян. Она подчеркнула, что именно люди стали для неё главным открытием и выразила надежду в будущем быть полезной стране, которую полюбила.
Напомним, в сентябре 2025 года Рид получила российский паспорт. Церемония его вручения прошла в Национальном центре «Россия». При этом сама экс-помощница Байдена отмечала, что в России она чувствует себя более свободной журналисткой, чем в США.