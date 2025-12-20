Минчанка поверила мошенникам и лишилась более Br7 тыс

Спустя некоторое время женщине пришло смс-сообщение о списании более Br7 тыс. Далее с женщиной связался якобы правоохранитель и сообщил, что от ее имени производятся незаконные финансовые операции. После этого минчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию.