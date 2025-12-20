Ричмонд
Минчанка поверила мошенникам и лишилась более Br7 тыс

Незнакомец попросил оценить качество услуг. Минчанка перешла по ссылке, которую ей прислали в личной переписке, установила программу удаленного доступа и включила демонстрацию экрана. Таким способом преступники завладели логином и паролем от интернет-банкинга женщины.

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка поверила мошенникам и лишилась более Br7 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Октябрьское РУВД Минска обратилась 58-летняя минчанка, которой в мессенджере поступил звонок якобы от оператора сотовой связи. Незнакомец попросил оценить качество услуг. Минчанка перешла по ссылке, которую ей прислали в личной переписке, установила программу удаленного доступа и включила демонстрацию экрана. Таким способом преступники завладели логином и паролем от интернет-банкинга женщины.

Спустя некоторое время женщине пришло смс-сообщение о списании более Br7 тыс. Далее с женщиной связался якобы правоохранитель и сообщил, что от ее имени производятся незаконные финансовые операции. После этого минчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

В милиции напоминают: если вам звонят в мессенджере и предлагают сменить тарифный план или получить иные услуги мобильной связи — немедленно положите трубку и обратитесь к своему провайдеру. Не сообщайте никому персональные данные. -0-