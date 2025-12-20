Ричмонд
Панарин обошёл Дацюка по числу шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ

Артемий Панарин превзошёл Павла Дацюка по числу голов в регулярных матчах НХЛ. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил две шайбы в игре с «Филадельфией Флайерс» (5:4 буллиты), доведя общий счёт до 315 заброшенных шайб, тогда как у Дацюка их 314.

Панарин занял 11-е место среди российских хоккеистов по числу голов в регулярных сезонах. Возглавляет рейтинг Александр Овечкин с 911 голами, а на 10-й позиции находится Алексей Яшин с 337 результативными бросками.

Ранее российские нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров внесли весомый вклад в разгром «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:0 в домашнем матче НХЛ. Каждый из россиян отметился заброшенной шайбой. Тарасенко забил дважды (на 3-й и 45-й минутах), Капризов отличился на 33-й минуте, а Юров — на 49-й.

