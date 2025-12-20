Причиной взрыва в Химках было неосторожное обращение с взрывоопасным предметом

По данным Baza, в этот вечер в Химках происходила сходка диггеров, собралось около 50 человек. Один из участвовавших в ней юношей положил в рюкзак уже активированную бомбу, которую не успел взорвать, и направился домой с товарищами. Взрыв раздался неожиданно, из портфеля повалил дым и появился резкий запах гари. После взрыва погибший юноша лежал лицом вниз, его спина обгорела. К подростку боялись подходить, потому что думали, что могут взорваться еще какие-то устройства.