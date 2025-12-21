Что можно и нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы 21 декабря

Православная церковь 21 декабря вспоминает святую Анфису Римскую. В народе принято праздновать день Анфисы Рукодельницы.
Что нельзя делать 21 декабря.
Запрещено проводить время в одиночестве. Не следует употреблять алкоголь. Вместе с тем в указанную дату нельзя ссориться с родными и близкими людьми. Нельзя оставлять незавершенные дела. Считалось, что их нужно будет доделывать на протяжении всего года.
Что можно делать 21 декабря.
По традиции, женщины в данный день занимались рукоделием. Предки верили: того, кто наденет вещи, которые были вышиты 21 декабря, будет ждать удача в любви. А еще в указанный день начинали вышивать свадебный рушник.
Согласно приметам, большие облака указывают на вьюгу. В том случае, если морозный день, то зима выдастся мягкой и снежной. Снегопад или вьюга 21 декабря предсказывает дождливое лето.
