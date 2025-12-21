Что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 21 декабря 2025

Самый короткий день и самая длинная ночью ждут белорусов 21 декабря 2025. Чаще всего день зимнего солнцестояния выпадает именно на названную дату. Однако есть и исключения. В частности, когда день солнцестояния выпадает на 22 декабря. Но после него начинает постепенно увеличиваться день. Интересно, что Солнце 21 декабря находится ниже всего к горизонту. А еще в этот день Солнце проделывает самый короткий путь по небу.
День зимнего солнцестояния, что нельзя делать.
Не рекомендуется делать уборку. Считалось, что указанное может спровоцировать тяжелый труд на протяжении всего года. Нельзя ругаться, вступать и провоцировать конфликты. Незамужним девушкам не следует распускать волосы. Предки верили, что таким образом можно упустить свое счастье.
День зимнего солнцестояния, что можно делать.
По традиции, в день зимнего солнцестояния устраивали гуляния. Так, по дворам ходили ряженые, пели колядки. Кроме того, было принято выпекать пирог круглой формы, символизирующий солнце. А еще 21 декабря незамужние девушки гадали на любовь.
День зимнего солнцестояния, народные приметы.
Согласно приметам, пасмурный день предсказывает, что 31 декабря будет оттепель. В том случае, если день солнечный, то 31 декабря будет мороз.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про мороз до −11 градусов в Беларуси на неделе с 22 по 28 декабря: «Зима обязательно наступит».
Тем временем Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».
А еще ГАИ отреагировала на видео с разбитым авто, ехавшим на МКАД в Минске.