Что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 21 декабря 2025

Самый короткий день и самая длинная ночью ждут белорусов 21 декабря 2025. Чаще всего день зимнего солнцестояния выпадает именно на названную дату. Однако есть и исключения. В частности, когда день солнцестояния выпадает на 22 декабря. Но после него начинает постепенно увеличиваться день. Интересно, что Солнце 21 декабря находится ниже всего к горизонту. А еще в этот день Солнце проделывает самый короткий путь по небу.