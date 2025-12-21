Ричмонд
Народный календарь. Как загадать желание в Никонов день, 24 декабря

24 декабря православные чтут память монаха Киево-Печерского монастыря преподобного Никона Печерского. В народе эту дату прозвали Никонов день.

24 декабря было принято загадывать желание у яблони. Люди отламывали веточку от дерева, приносили ее в дом, загадывали желание и ставили в воду. Считалось, что если она распустится к Рождеству, то желание сбудется, а если нет — то наоборот.

Также в эту дату было принято зажигать лампады и призывать солнце сойти на землю, вспыхнуть и прогнать злых духов. Люди верили, что пока день не начнет увеличиваться, ведьмы могут летать над землей на метлах и создавать снежные вьюги.

Приметы погоды:

Отсветы появились по обе стороны от солнца — скоро придут морозы.

Если лучи от солнца простираются вверх, то это ведет к стуже, а вниз — к метели.

Вечером вороны мечутся с места на место — тоже стоит ожидать метели.

Несколько белок в одно дупло залезли — придет сильный холод.

Именины отмечают: Терентий, Иван, Викентий, Николай, Даниил, Леонтий, Емельян, Петр.