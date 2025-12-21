Отдать швартовы: как Сергей Эйзенштейн совершил революцию в кино

Увлеченный работой, Эйзенштейн не хотел расставаться с картиной. Его постоянно что-то не устраивало, режиссер ни днем, ни ночью не прерывал доработку монтажа. Но настало время премьеры. Фильм должны были продемонстрировать 21 декабря после торжественного заседания, посвященного юбилею революции 1905 года. Режиссеры работали на кинофабрике, на Житной улице. Демонстрация фильма проходила в Большом театре, который впервые отдали во власть кино. Картину показывали на огромном экране, в сопровождении симфонического оркестра и хора. В ложе бельэтажа оборудовали проекционную будку. Аудитория уже внимала первым частям фильма, а верный оруженосец режиссера Григорий Александров только подъезжал к Театральной площади на мотоцикле с пленками, на которых был запечатлен финал фильма. Мотоцикл заглох — и ему пришлось от Иверских ворот стремглав бежать к Большому с коробкой в руках. Когда Александров влетел в театр, сразу понял, что они добились успеха. Публика бурно реагировала на каждую сцену фильма. Когда на экране заколыхался красный флаг, тысячи людей ахнули…