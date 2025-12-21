Бакалейщик и дипломат — это сила: чем занимались русские в Париже эпохи Просвещения

Очень трогательно и при этом весьма иронично смотрится в качестве эпиграфа книги цитата из похвальных стихов Парижу Василия Тредиаковского: «Красное место! Драгой берег Сенски! / Где быть не смеет манер деревенски: / Ибо всё держишь в себе благородно, / Богам, богиням ты место природно». Действительно, среди пороков, к которым тяготеют герои некоторых особенно ярких донесений, упоминание «деревенских манер» стремится к нулю, и даже самые безобразные русские дебоши на берегах Сены выглядят дорого-богато и, как ни крути, аристократично: «Русский граф г-н Шувалов, известный в нашей столице долгим пребыванием около 14 лет тому назад и тем, кое длится уже два года, познав наших прелестниц, наконец связал себя с девицей Асселин, танцовщицей оперной труппы. Он нанял сей Лаисе апартаменты на улице Шабане, роскошно меблировал их и весьма часто туда является. Любовники, однако, на днях рассорились, и девица Асселин, прогнав графа, выбросила бриллианты в окошко, перебила подаренный им фарфор и запретила впредь появляться, решительно наказав более его не принимать. Но граф своею покорностью растопил сердце любовницы и в знак расположения предложил 6000 ливров ренты, а бриллианты теперь передал в починку г-ну Лампереру».