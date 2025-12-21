Тайна третьей Пандоры: каким получился «Аватар: Пламя и пепел»

Условность уходит, и вдруг видишь, что почти все персонажи на экране — без штанов, а синие «девушки» еще и с почти обнаженной грудью: редкие тряпочки, прикрывающие На’ви, словно стали еще меньше. Любовная сцена между аватаром и туземкой смотрится крайне неловко, как странное «В мире животных». Трудно представить всё это, если бы фильм снимался про людей, особенно сегодня. Да еще и при обилии библейских цитат и параллелей то здесь, то там. В итоге семейка Салли бегает среди лесов, болот и огня, летает и плавает три часа ради финальной битвы, которая тем не менее подвешивает мощный «открытый финал», показывая, что всё, что мы только что увидели, было лишь прелюдией к следующей серии.