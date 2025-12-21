Календарь на 21 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 декабря — самый короткий световой день в году, это явление называется Днем зимнего солнцестояния. В мире празднуют День баскетбола — одной из самых зрелищных и популярных спортивных игр. В День медитации специалисты говорят о значении этого вида практики для физического и психического здоровья человека. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».