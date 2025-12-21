Календарь на 21 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 декабря — самый короткий световой день в году, это явление называется Днем зимнего солнцестояния. В мире празднуют День баскетбола — одной из самых зрелищных и популярных спортивных игр. В День медитации специалисты говорят о значении этого вида практики для физического и психического здоровья человека. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 21 декабря.
* Всемирный день баскетбола.
21 декабря 1891 года преподавателю физической культуры из США Джеймсу Нейсмиту пришла в голову идея, как разнообразить спортивные занятия для студентов. Он привязал две корзины из-под фруктов к перилам балкона в спортзале, разделил учеников на две команды и предложил им сыграть в игру, суть которой сводилась к забрасыванию мячей в корзину соперника. Позже Нейсмит разработал правила новой игры и способствовал ее популяризации. В честь этого события по инициативе ООН ежегодно отмечается Всемирный день баскетбола.
Сегодня эта спортивная игра считается одной из самых динамичных и зрелищных. По данным FIBA, в нее играют около полумиллиарда человек по всему миру. Занятия баскетболом улучшают координацию, гармонично развивают все тело, повышают коммуникативные навыки и учат динамично анализировать ситуацию. По традиции к Всемирному дню баскетбола приурочены турниры и спортивные мероприятия.
* Всемирный день медитации.
Всемирный день медитации — молодой праздник, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 году. Его задача — повысить популярность медитативной практики, суть которой — в умении сосредоточиться на текущем моменте. С помощью медитации можно избавиться от гнетущих воспоминаний и переживаний за будущее, лучше понять себя. Эта практика помогает улучшить концентрацию, успокоить эмоции, снизить давление, добиться полного физического расслабления.
* День зимнего солнцестояния.
Сегодня — самый короткий световой день в году и самая длинная ночь. Ровно в 18:03 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние: солнце будет находиться максимально низко над горизонтом. В это время в Северном полушарии наступает астрономическая зима.
С давних времен День зимнего солнцестояния был наполнен большим культурным символизмом. Древние славяне отмечали в этот период праздник Коляду, посвященный возвращению солнца и началу нового природного цикла. С Днем зимнего солнцестояния также связан народный праздник Спиридон-солнцеворот. Наши предки совершали обряды, связанные с пробуждением природы и очищением, зажигали костры, чтобы разогнать тьму и поприветствовать скорое увеличение светового дня.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 декабря в других странах.
День «Не заправляйте постель» — США. Шуточный праздник призывает американцев сбавить темп накануне рождественских праздников и провести выходной, валяясь в постели. Как отмечают психологи, большое количество дел в конце года и предновогодняя суета часто выбивают людей из колеи. Воскресенье — отличный повод расслабиться.
День подливки — Австралия. Этот неофициальный праздник вдохновлен рождественской песней «Как приготовить подливку» австралийского певца Пола Келли. Она вышла в1996 году и стала классикой австралийских праздников. В этот день принято собираться семьями, обсуждать рецепты блюд и готовиться к Рождеству.
Праздник «Дунчжи» — Китай. В День зимнего солнцестояния в Китае есть традиция чтить память предков в семейном кругу и лакомиться разноцветными шариками из рисовой муки, отваренными в подливке. Дунчжи — один из важнейших праздников в годовом цикле.
День святого Томаса — Нидерланды, Финляндия, Гватемала. Раньше католическая церковь отмечала День памяти святого апостола Томаса (или Фомы) 21 декабря. Со временем дату перенесли на 3 июля, но в народе сохранилась традиция праздника. В Финляндии уже начинают отмечать Рождество, в Нидерландах ученики в последний учебный день стараются прийти в школу пораньше и получить хорошие оценки, а в Гватемале проходят яркие театрализованные шествия с салютами.
Религиозные праздники 21 декабря.
* День памяти мученицы Анфисы Римской.
Мученица Анфиса жила в V веке. Известно, что она родилась в знатной семье, вышла замуж за римского сановника, отличалась добрым сердцем и острым умом. Святая Анфиса приняла крещение от святителя Амвросия Медиоланского. Однажды жена градоначальника Сунильда предложила ей принять арианское крещение и тем самым отречься от единства Бога-отца и Сына Божия. Святая Анфиса ответила отказом. За приверженность вере мученицу осудили по ложному обвинению, подвергли пыткам и сожжению.
Народные праздники и приметы 21 декабря.
* Анфиса Рукодельница.
В этот день на Руси вспоминали святую Анфису Римскую, пострадавшую за Христа. В народе праздник получил название Анфиса Рукодельница. Молодым девушкам полагалось садиться за прялку и шитье. Считалось, что чем краше будет женская работа, тем удачливей сложится год. Вышивая одежду, ее наполняли символами-оберегами. Солнце и птицы обещали счастье, достаток и плодородие, фигуры оленей, львов и лошадей — благополучие. При этом заниматься рукоделием следовало в одиночестве — чтобы уберечься от сглаза.
Еще одна традиция предписывала встречать 21 декабря в чисто убранном доме, в хорошем настроении и с улыбкой на лице.
* Приметы.
Тихий, морозный день — к снежной зиме.
Снегопад — к дождливому лету.
Под крышей спрятались синицы — к сильной метели.
Облака на небе длинные, в виде полос — жди потепления.
Какие исторические события произошли 21 декабря.
* 1898 год — французские химики Пьер и Мари Кюри открыли радий.
.
Дни рождения и юбилеи 21 декабря.
* В 1639 году родился Жан-Батист Расин — французский драматург, автор трагедий «Андромаха», «Британик», «Ифигения», «Федра».
* В 1900 году родился Всеволод Вишневский — советский писатель, киносценарист, драматург, журналист, военный корреспондент.
Кто отмечает дни рождения.
* 88 лет исполняется Джейн Фонде — американской актрисе, продюсеру, обладательнице двух «Оскаров» и других наград.
* 48 лет исполняется Эммануэлю Макрону — президенту Франции с 2017 г.