Синоптики рассказали, когда в Сургут придет резкое потепление. Скрин

В Сургут (ХМАО) после экстремально низких температур придет кратковременное потепление. В предстоящие вторник и среду в городе ожидается дневная температура на уровне семи градусов ниже нуля. Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Гисметео».

В Сургуте температура с 37 градусов мороза взлетит до семи ниже нуля.

«Во вторник и среду, 23 и 24 декабря, дневная температура поднимется до минус семи градусов. При этом ночью в эти дни предполагается до 22−24 градусов мороза. С потеплением придет сильный снег», — отметили метеорологи.

В последующий трехдневный период в ночные часы температура вновь опустится до 34 градусов ниже нуля. Затем, к 28 декабря, опять ощутимо потеплеет. Снега не будет, однако прогнозируется шквалистый ветер.

Как сообщало URA.RU ранее, 19 декабря в Сургуте прогнозировалась температура воздуха от 33 до 37 градусов мороза. Были отменены учебные занятия для школьников с 1-го по 11-й классы.

В Сургут на следующей неделе придет кратковременное потепление.