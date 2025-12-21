Мужчина погиб в подмосковном яхт-клубе, им может быть экс-лидер солнцевской ОПГ

Мужчина погиб в результате опрокидывания лодки в подмосковном яхт-клубе. Об этом информирует издание «Известия».
Сообщается, что трагедия произошла в Мытищах. Лодка перевернулась, когда в ней находилось несколько человек. Одного из них не удалось спасти.
Личность погибшего не установлена, но, по одной из версий, им может оказаться бизнесмен Виктор Аверин, известный как «Авера-старший» и один из экс-лидеров ОПГ «Солнцевские», сказано в публикации.
Соответствующие службы работают над установлением причины трагедии и личности погибшего.
