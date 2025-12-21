Ричмонд
Мужчина погиб в подмосковном яхт-клубе, им может быть экс-лидер солнцевской ОПГ

В Мытищах перевернулась лодка с людьми, один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб в результате опрокидывания лодки в подмосковном яхт-клубе. Об этом информирует издание «Известия».

Сообщается, что трагедия произошла в Мытищах. Лодка перевернулась, когда в ней находилось несколько человек. Одного из них не удалось спасти.

Личность погибшего не установлена, но, по одной из версий, им может оказаться бизнесмен Виктор Аверин, известный как «Авера-старший» и один из экс-лидеров ОПГ «Солнцевские», сказано в публикации.

Соответствующие службы работают над установлением причины трагедии и личности погибшего.

Ранее сообщалось, что в Химках Московской области следователи завели уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка и травмирования двух человек в результате взрыва бытового предмета.

Ещё одна трагедия произошла в Новосибирске, там четверо взрослых и двое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии.