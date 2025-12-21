Ричмонд
Шмыгаль заявил, что ВСУ построили оборонительную линию вдоль передовой

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ построили фортификационные сооружения вдоль всей линии передовой.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль опубликовал видеокадры одной из оборонительных линий, которые, по его утверждению, возводятся вдоль всей линии передовой зоны. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что строительство и обустройство укреплений ведётся во всех регионах, находящихся вблизи зоны боевых действий. Реализацией этих работ занимается Государственная специальная служба транспорта, задействованная в создании оборонной инфраструктуры.

По представленным данным, фортификационные сооружения уже построены в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области и ДНР. В общей сложности возведены тысячи взводных опорных пунктов, протянуты тысячи километров противотанковых рвов, заградительных пирамид и барьерных рубежей, включая инженерные препятствия различного типа.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в обороне ВСУ появляются бреши, которые невозможно заткнуть.