Шмыгаль заявил, что ВСУ построили оборонительную линию вдоль передовой

По представленным данным, фортификационные сооружения уже построены в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области и ДНР. В общей сложности возведены тысячи взводных опорных пунктов, протянуты тысячи километров противотанковых рвов, заградительных пирамид и барьерных рубежей, включая инженерные препятствия различного типа.