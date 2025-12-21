Министр обороны Украины Денис Шмыгаль опубликовал видеокадры одной из оборонительных линий, которые, по его утверждению, возводятся вдоль всей линии передовой зоны. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что строительство и обустройство укреплений ведётся во всех регионах, находящихся вблизи зоны боевых действий. Реализацией этих работ занимается Государственная специальная служба транспорта, задействованная в создании оборонной инфраструктуры.
По представленным данным, фортификационные сооружения уже построены в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области и ДНР. В общей сложности возведены тысячи взводных опорных пунктов, протянуты тысячи километров противотанковых рвов, заградительных пирамид и барьерных рубежей, включая инженерные препятствия различного типа.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в обороне ВСУ появляются бреши, которые невозможно заткнуть.