В Кургане более половины садиков, школ и спортобъектов не готовы к пожарам

В основном это связано с тем, что многие здания были построены еще в 60−80 годах и сильно изношены, потому и наружные эвакуационные выходы, и металлические эвакуационные лестницы находятся либо в плачевном состоянии, либо вообще в нерабочем. Кроме того, за долгие годы изменились и техрегламенты к ширине, высоте эвакуационных путей, размерам ступеней. На большинстве объектов требуется полная замена или ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения.