В Кургане более половины садиков, школ и спортобъектов не готовы к пожарам

В детских учреждениях Кургана займутся проблемами пожарной безопасности.
В Кургане более половины садиков, школ и других соцучреждений не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Чтобы исправить ситуацию, принята муниципальная программа. Об этом сообщает мэрия.
«Перечень объектов социальной сферы города Кургана включает в себя 94 учреждения: 39 дошкольных образовательных учреждений, 35 общеобразовательных школ, 15 учреждений дополнительного образования детей, три учреждений культуры, ИМЦ и Курганский Дом молодежи. На текущий момент 51 учреждение не соответствует требованиям противопожарной безопасности», — указано в программе, опубликованной на сайте мэрии.
В основном это связано с тем, что многие здания были построены еще в 60−80 годах и сильно изношены, потому и наружные эвакуационные выходы, и металлические эвакуационные лестницы находятся либо в плачевном состоянии, либо вообще в нерабочем. Кроме того, за долгие годы изменились и техрегламенты к ширине, высоте эвакуационных путей, размерам ступеней. На большинстве объектов требуется полная замена или ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения.
«На большинстве объектов (общеобразовательных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей, спорта и культуры) требуется проведение регламентных работ по обеспечению пожарной безопасности и устранению нарушений норм и требований пожарной безопасности. А именно — приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, наглядной агитации, заправка огнетушителей, проведение огнезащитной обработки конструкций, замеров сопротивления изоляции и других мероприятий», — говорится в документе.
Для исправления ситуации утверждена муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана», рассчитанная на три года. Она вступает в силу с 1 января 2026 года и предусматривает общее финансирование в размере 283 980 тысяч рублей. Ежегодно на пожарную безопасность будет направляться 94 660 тысяч рублей из бюджета города. Реализация программы должна обеспечить защиту соцучреждений от пожаров и уменьшение человеческих жертв и материальных потерь, указано в документе.
Ранее в Кургане уже начиналась работа по повышению безопасности соцобъектов: в детской поликлинике на улице Коли Мяготина устанавливают пожарную сигнализацию и систему оповещения, а также объявлялись тендеры на капремонт детсадов и образовательных учреждений в разных районах. Муниципальная программа по пожарной безопасности соцучреждений города станет продолжением этой масштабной работы.