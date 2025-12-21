Умер Николай Денисов, поэт и актер из «Улицы разбитых фонарей»

Умер Николай Денисов — известный актёр, поэт и драматург. Ему было 80 лет. Об этом сообщили его близкие, а также появилась соответствующая запись на сайте kino-teatr.ru.
«Мы буквально несколько дней назад общались, у него всё было отлично со здоровьем, никаких симптомов, признаков… А в ночь на 20 декабря его не стало», — рассказал режиссёр Павел Тихомиров, давний друг Денисова и его жены, в беседе с aif.ru.
Николай Денисов проявил свой талант в различных областях. Он создавал поэтические произведения для таких именитых артистов, как Андрей Миронов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Людмила Гурченко. Помимо этого, его актёрская игра покорила сердца зрителей благодаря ролям в известных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».
