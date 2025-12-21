Резкие скачки температуры, снегопады и солнце: метеобезумие прогнозируется в Челябинске. Скрин

Погодные качели ждут жителей Челябинска.
Погода в Челябинске на предстоящей неделе ожидается крайне нестабильной. Сильные морозы будут внезапно сменяться потеплением, а снегопады чередоваться с солнечными днями. На это указывает прогноз Gismeteo.
«В воскресенье ночью температура воздуха опустится до 28 градусов, но уже днем столбик термометра поднимется до шести градусов. Рабочая неделя начнется с потепления до минус двух градусов и снегопадов. Правда, уже в среду вновь ударят морозы, температура упадет до 20−23 градусов, а на снежную погоду сменят солнечные дни», — указано в прогнозе Gismeteo.
К концу рабочей недели морозы начнут отступать, в выходные вновь потеплеет до минут трех градусов. Но на смену солнечным дням вернутся снежные.
В отдельные дни прогнозируется усиление ветра. В среду, с приходом новой волны морозов, его скорость усилится до 10 метров в секунду.
После резкого потепления в середине недели челябинцев ждет новая волна морозов.
Ранее в Челябинске прогнозировалась снежная неделя, осадки были почти каждый день. К выходным ударили сильные морозы.