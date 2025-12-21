Проверили с детьми: в Тюмени объявили, насколько безопасны зимние горки

В качестве проверяющих вместе с представителями управы выступили дети.
В Центральном административном округе Тюмени проверили безопасность зимних горок в микрорайоне Казарово и в Парке Пограничников. Плановые обследования провели совместно с территориальным общественным самоуправлением и представителями местной управы. По итогам осмотра объекты признаны пригодными для использования детьми. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Тюмени.
«В ходе проверок специалисты внимательно осмотрели сооружения, оценивая их соответствие требованиям безопасности, качество спусков и состояние прилегающих зон. Особое внимание участники инспекции уделили состоянию покрытия и надежности ограждений», — уточняется в сообщении.
В роли «экспертов» выступили местные дети из ММС и Казарово, а также посетители Парка Пограничников. По отзывам юных участников, покрытия оказались ровными, без резких перепадов и опасных участков.
