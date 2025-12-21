Ричмонд
NI назвал слова Путина о подсвинках издевкой над лидерами Евросоюза

На Западе обиделись на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о «подсвинках». Об этом написало издание The National Interest.

— Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины, — сказано в статье.

В материале отметили, что данное заявление со стороны глава РФ унизило европейских союзников Киева.

Словосочетание «европейские подсвинки», которое употребил Владимир Путин, может войти в состав словаря 2025 года как афоризм. Такое мнение выразила доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения Татьяна Фадеева. Она отметила, что префикс «под-» в русском языке в составе существительного имеет ряд значений, одним из которых является «нахождение ниже чего-либо, под чем-либо», то есть подсвинок — тот, кто не достиг самостоятельности и зрелости.

19 декабря во время прямой линии, посвященной итогам года, российский лидер рассказал, что это словосочетание «выскочило» в процессе общения с военной аудиторией. Глава России сказал, что под этими словами он подразумевал неопределенную группу лиц.

