NI назвал слова Путина о подсвинках издевкой над лидерами Евросоюза

Словосочетание «европейские подсвинки», которое употребил Владимир Путин, может войти в состав словаря 2025 года как афоризм. Такое мнение выразила доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения Татьяна Фадеева. Она отметила, что префикс «под-» в русском языке в составе существительного имеет ряд значений, одним из которых является «нахождение ниже чего-либо, под чем-либо», то есть подсвинок — тот, кто не достиг самостоятельности и зрелости.