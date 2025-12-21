Великая тайна Кремля. Зачем Сталину понадобился фальшивый день рождения?

Кроме того, информация о дате рождения советского лидера содержится и в архивах полиции и жандармерии, так как в молодые годы Джугашвили неоднократно подвергался задержаниям. Однако в этих материалах встречаются расхождения. Так, в петербургских жандармских документах фигурирует 1878 год, тогда как в бакинских полицейских архивах указывается уже 1880-й. Подобные несоответствия объясняются тем, что анкеты зачастую заполнялись со слов самих задержанных, а сотрудники охранных структур не уделяли особого внимания точности подобных сведений. По этой причине полицейские документы нельзя считать абсолютно надёжным источником. В отличие от них, записи в метрической книге и документы об образовании не вызывают сомнений у исследователей. Также существуют и другие архивные материалы, подтверждающие, что Сталин родился именно в 1878 году.