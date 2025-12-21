Великая тайна Кремля. Зачем Сталину понадобился фальшивый день рождения?

Когда Сталин появился на свет.
Во второй половине XIX века, в период рождения будущего руководителя советского государства, на территории Российской империи все факты рождения регистрировались в специальных метрических книгах, которые велись при церквях, мечетях и других религиозных учреждениях. Иосиф Джугашвили появился на свет в городе Гори, находящемся в восточной части Грузии. Его рождение было зафиксировано в метрической книге местной православной церкви. Согласно данной записи, будущий «отец народов» родился 6 декабря по старому стилю, что соответствует 18 декабря по новому календарю, 1878 года.
Ещё одним официальным документом, подтверждающим дату рождения Сталина — 18 декабря 1878 года, служит свидетельство об окончании им Горийского духовного училища. В этом документе указана та же самая дата, что усиливает доверие к данной версии.
Кроме того, информация о дате рождения советского лидера содержится и в архивах полиции и жандармерии, так как в молодые годы Джугашвили неоднократно подвергался задержаниям. Однако в этих материалах встречаются расхождения. Так, в петербургских жандармских документах фигурирует 1878 год, тогда как в бакинских полицейских архивах указывается уже 1880-й. Подобные несоответствия объясняются тем, что анкеты зачастую заполнялись со слов самих задержанных, а сотрудники охранных структур не уделяли особого внимания точности подобных сведений. По этой причине полицейские документы нельзя считать абсолютно надёжным источником. В отличие от них, записи в метрической книге и документы об образовании не вызывают сомнений у исследователей. Также существуют и другие архивные материалы, подтверждающие, что Сталин родился именно в 1878 году.
Появление «новой» даты рождения.
Предполагается, что изменение даты рождения произошло в период между 1920 и 1922 годами, когда Сталин уже входил в высшее руководство Советской России. В то время он был членом Бюро Центрального комитета РСДРП (б), которое впоследствии трансформировалось в Политбюро ЦК ВКП (б), а также занимал пост народного комиссара по делам национальностей.
В 1920 году Сталин собственноручно заполнил анкету для шведского издания «Народная политическая газета», где в качестве года рождения указал 1878-й. Однако уже спустя два года его помощник Иван Товстуха направил биографические сведения Сталина в Комиссию по истории Октябрьской революции и РКП (б), и в этом документе появилась иная дата — 21 декабря 1879 года. С этого момента именно этот день стал официально считаться датой рождения советского лидера и указывался во всех последующих документах. Именно 21 декабря в Советском Союзе отмечался день рождения «отца народов».
Версия первая — Сталин хотел стать моложе.
Согласно данной точке зрения, Сталин сознательно уменьшил свой возраст, желая казаться моложе. Этой версии придерживался историк и автор трудов о Сталине Борис Илизаров. Он полагал, что таким образом «отец народов» хотел выглядеть моложе своего основного политического соперника — Льва Троцкого, родившегося 7 ноября 1879 года. В действительности Сталин был почти на год старше Троцкого, но по неизвестным причинам предпочёл изменить официальную дату рождения.
Однако большинство исследователей считают подобное объяснение несостоятельным. В то время возраст политиков не имел решающего значения в борьбе за власть. Уменьшение возраста не давало Сталину никаких преимуществ. Его победа над оппонентами была обусловлена выстроенной стратегией, контролем над партийным аппаратом и расстановкой лояльных кадров, а не формальными биографическими деталями.
Версия вторая — попытка изменить судьбу.
Согласно другой гипотезе, Сталин намеренно изменил дату рождения, полагая, что это позволит скорректировать его жизненный путь и добиться большего успеха. Сторонники данной версии связывают это с влиянием эзотерика Георгия Гурджиева, который якобы рекомендовал вождю поменять дату рождения, чтобы тем самым повлиять на свою судьбу. Косвенным аргументом в пользу этой теории считается тот факт, что оба они обучались в Тифлисской духовной семинарии. При этом достоверных свидетельств их личного общения не существует, хотя теоретически их пути могли пересекаться. Известно также, что сам Гурджиев менял дату своего рождения, придавая ей мистическое значение.
Эту версию поддерживают отдельные астрологи и мистики. По их мнению, астрологический прогноз для 1878 года описывает заурядную личность, тогда как 1879-й символизирует рождение выдающихся героев. Другие специалисты опровергают эту точку зрения. Астролог, таролог и эзотерик Борис Зак считает, что смена даты рождения в документах никакого влияния не судьбу не оказывает.
— Изменить судьбу человека посредством изменения его даты рождения невозможно. Реальная дата рождения человека фиксируется на планете, как и фиксируются карты его рождения, и по ним он живёт. Можно писать в документах что угодно, но судьба от этого не изменится, — рассказал Зак в беседе с Life.ru.
Версия третья — уклонение от военной службы.
Наименее убедительной считается версия о том, что изменение даты рождения произошло ещё в молодости с целью избежать призыва в армию. Она опровергается тем, что Джугашвили был единственным кормильцем семьи, а в дореволюционной России это служило основанием для освобождения от военной службы.
Существовали и другие предположения. Например, высказывалось мнение, что Сталин выбрал 1879 год, чтобы отпраздновать юбилей в 1929 году — в период окончательной политической победы над Троцким, высланным за пределы страны. Однако, как отмечалось ранее, изменение даты рождения произошло ещё до 1922 года, что делает данную версию маловероятной.