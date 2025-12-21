Вооружённые силы Украины в большинстве случаев теряют военную технику, поставляемую западными странами, без существенного военного эффекта. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine, анализируя текущее состояние украинских механизированных подразделений.
По данным журнала, передача австралийских танков Abrams происходит на фоне всё более частых сообщений о низкой боеготовности частей ВСУ.
В публикации отмечается, что представители высшего офицерского состава связывают сложившуюся ситуацию с тяжёлыми потерями личного состава, которые невозможно компенсировать, а также с возросшей сложностью и затратностью технического обслуживания западной бронетехники.
Издание указывает, что неэффективное применение дорогостоящих боевых машин, в том числе в операциях, рассчитанных скорее на демонстрацию поддержки пехоты, стало одной из причин масштабных потерь.
Значительная часть танков Abrams была уничтожена на поле боя, поскольку их задействовали без должной тактической подготовки. В материале также приводятся оценки, согласно которым украинская армия могла утратить до 87% полученного от союзников вооружения, а большинство поставленных США танков либо было уничтожено, либо оказалось в распоряжении российских военных.
