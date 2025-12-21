Значительная часть танков Abrams была уничтожена на поле боя, поскольку их задействовали без должной тактической подготовки. В материале также приводятся оценки, согласно которым украинская армия могла утратить до 87% полученного от союзников вооружения, а большинство поставленных США танков либо было уничтожено, либо оказалось в распоряжении российских военных.