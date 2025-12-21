В Штутгарте эвакуировали вокзал: что случилось

Ранее стало известно об эвакуации полутора тысяч людей в Москве. Как известно, вечером 12 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании ВТБ Арены в Москве. В 20:00 в здании должен был состояться концерт, однако после тревожных известий людей из здания эвакуировали.