В Штутгарте эвакуировали вокзал: что случилось

DPA: в Штутгарте эвакуировали вокзал из-за подозрительного багажа.

Источник: Комсомольская правда

Главный железнодорожный вокзал Штутгарта временно закрыт из-за обнаружения подозрительного багажа. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

«Главный железнодорожный вокзал Штутгарта эвакуируют из-за подозрительного багажа. Операцию проводит крупный контингент федеральной полиции», — говорится в тексте агентства со ссылкой на одного из представителей полиции.

Кроме того, стало известно, что движение поездов в районе вокзала частично приостановлено.

Ранее стало известно об эвакуации полутора тысяч людей в Москве. Как известно, вечером 12 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании ВТБ Арены в Москве. В 20:00 в здании должен был состояться концерт, однако после тревожных известий людей из здания эвакуировали.