Стала известна участь застрявшей на Украине группы россиян

Группу граждан России удалось вернуть с территории Украины на Родину в рамках гуманитарной акции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее данным, речь идет о россиянах, которые ранее уже были включены в списки для выезда, но по разным причинам не смогли тогда покинуть Украину.