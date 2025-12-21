Ричмонд
Стала известна участь застрявшей на Украине группы россиян

Группу граждан России удалось вернуть с территории Украины на Родину в рамках гуманитарной акции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее данным, речь идет о россиянах, которые ранее уже были включены в списки для выезда, но по разным причинам не смогли тогда покинуть Украину.

Застрявшая в Херсонской области группа россиян вернулась на Родину, сообщила Москалькова.

Группу граждан России удалось вернуть с территории Украины на Родину в рамках гуманитарной акции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее данным, речь идет о россиянах, которые ранее уже были включены в списки для выезда, но по разным причинам не смогли тогда покинуть Украину.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть в Россию», — сказала она. Слова приводит РИА Новости.

Москалькова сообщила, что несколько человек, которые из ‑за непредвиденных и не зависящих от российской стороны обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, были вынуждены вернуться на Украину. Ранее в рамках той же гуманитарной программы удалось вернуть домой 15 россиян.

Ранее в рамках гуманитарной акции по договоренности уполномоченных по правам человека России и Украины в страну уже вернулись 15 граждан РФ, в основном пожилые люди, которых встречали на белорусско-украинской границе родственники и Татьяна Москалькова. Тогда она сообщала о готовности к воссоединению более 20 семей и отмечала, что часть россиян по-прежнему оставалась на Украине.

