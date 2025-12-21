Китай в ноябре установил рекорд по сумме закупок золота у России

Ранее сообщалось о стабильных поставках энергоресурсов из России в Венгрию. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что за первые десять месяцев 2025 года в страну поступило 5,4 млрд кубометров газа. Для сравнения, годом ранее объём поставок достигал 8,6 млрд кубометров. Он отмечал, что Венгрия получает газ по долгосрочным трубопроводным контрактам, что даёт ей ценовое преимущество по сравнению с закупками СПГ. Также Новак подчёркивал, что поставки нефти продолжаются в прежнем режиме благодаря действующим для Будапешта исключениям из санкционных ограничений ЕС.