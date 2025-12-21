Китай в ноябре установил рекорд по сумме закупок золота у России

«Китай в ноябре приобрёл у России золота на максимальную за всё время двусторонней торговли сумму — 961 миллион долларов», — говорится в сообщении.
Из анализа следует, что столь крупные объёмы поставок фиксируются второй месяц подряд. В октябре стоимость экспорта российского золота в Китай достигала 930 миллионов долларов. Годом ранее в аналогичный период поставок этого драгметалла не было, а максимальный показатель за прошлые годы составлял 223 миллиона долларов.
По итогам января — ноября общий объём импорта российского золота Китаем достиг 1,9 миллиарда долларов. Этот показатель стал рекордным за всё время наблюдений и почти в девять раз превысил уровень за тот же период прошлого года.
Ранее сообщалось о стабильных поставках энергоресурсов из России в Венгрию. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что за первые десять месяцев 2025 года в страну поступило 5,4 млрд кубометров газа. Для сравнения, годом ранее объём поставок достигал 8,6 млрд кубометров. Он отмечал, что Венгрия получает газ по долгосрочным трубопроводным контрактам, что даёт ей ценовое преимущество по сравнению с закупками СПГ. Также Новак подчёркивал, что поставки нефти продолжаются в прежнем режиме благодаря действующим для Будапешта исключениям из санкционных ограничений ЕС.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.