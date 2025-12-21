«Там и петь нечего»: кто прошел в финал шоу «Браво Бис», обзор выпуска

В жюри музыкального шоу «Браво! Бис!» на телеканале НТВ входят Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия и Александр Панайотов.
В субботу вечером, 20 декабря 2025, на НТВ завершился второй полуфинал музыкального шоу «Браво! Бис!». Десять артистов боролись за пять путевок в финал, исполняя хиты от На-На до Уитни Хьюстон. Жюри в составе Игоря Крутого, Игоря Николаева, Валерии и Александра Панайотова определило пятерку счастливчиков, которые присоединятся к победителям первого полуфинала. Подробнее о шоу, правилах, жюри, выступлениях участников и составе финалистов — в материале URA.RU.
Что такое «Браво! Бис!»: формат и концепция проекта НТВ.
«Браво! Бис!» — российское музыкальное шоу, премьера которого состоялась 8 ноября 2025 года на телеканале НТВ. Проект дает второй шанс артистам, которые ранее участвовали в вокальных телешоу — «Голос», «Ну-ка, все вместе!», «Ты супер!», «Маска» и других популярных программах — но не достигли желаемого уровня известности. Участники получают возможность не только спеть знакомые хиты, но и показать, как изменились их голоса, характеры и судьбы за прошедшие годы.
Идея проекта принадлежит генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну. Он объяснил концепцию так: телевизионные шоу подарили много ярких голосов, но далеко не у всех судьба сложилась так, как они того заслуживают. Новая сцена должна помочь им перезапустить музыкальную карьеру, продемонстрировать все грани таланта и получить настоящий второй шанс. Съемки проходят в новом Технопарке НТВ, что для канала особенно ценно.
Правила шоу «Браво! Бис!» и жюри: как попасть в финал.
Лера Кудрявцева — ведущая музыкального шоу «Браво! Бис!» на телеканале НТВ.
Формат состоит из нескольких этапов. В каждом отборочном выпуске десять профессиональных артистов, прошедших предварительный кастинг, выходят на сцену и исполняют сольные кавер-версии популярных композиций. Их выступления оценивает авторитетное жюри.
Чтобы попасть в «зону ожидания», участнику необходимо получить одобрение как минимум трех из четырех судей. Каждый член жюри нажимает зеленую кнопку, если исполнение понравилось. Однако главное испытание наступает в финале выпуска: из всех прошедших в «зону ожидания» жюри выбирает только четырех артистов, которые продолжат борьбу в полуфинале. Остальные навсегда покидают проект.
Аналогичный принцип применен и на этапе полуфинала. В каждом полуфинальном выпуске выступают десять участников, победивших в отборочных турах. По итогам их выступлений жюри отбирает пятерых финалистов. На этом этапе особенно важной становится роль ведущей Леры Кудрявцевой — именно она получает право решающего голоса и выбирает пятого участника, который пройдет в финал.
Жюри: композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певица Валерия, певец Александр Панайотов.
Второй полуфинал 20 декабря 2025: выступления и оценки жюри.
Во втором полуфинале, который вышел в эфир 20 декабря 2025 года, приняли участие десять конкурсантов. Каждый из них представил свою версию известного хита.
Ксения Чагунава открыла вечер песней «Фаина» группы На-На. Выбор репертуара вызвал споры — эксперты посчитали трек недостаточно выразительным для полуфинала. Сама Ксения призналась в эфире, что не знает, почему выбрала эту композицию, ведь там «и петь нечего». Однако запоминающийся тембр и артистизм принесли ей четыре зеленые кнопки от жюри.
Георгий Меликишвили исполнил «Historia De Un Amor» — песню, которую считает своей и поет давно. Вокалист продемонстрировал чистоту исполнения, свободное владение мелизмами и легкость на высоких нотах. Валерия предложила всем встать и поприветствовать певца стоя, хотя поднялась только она сама. Игорь Крутой отметил уровень мастерства, но пожалел, что Георгию 46 лет и он так много времени потерял. Тем не менее композитор пригласил артиста на «Новую волну». Четыре кресла загорелись.
Оксана Казакова представила «Скажи мне, вишня» Евгения Мартынова в собственной аранжировке. Визуальная часть выступления была высоко оценена: красивое платье, вишневые деревья, балет. Однако судьи отметили, что измененная гармония и переизбыток мелизматики отвлекали от оригинальной песни. Игорь Крутой долго не нажимал кнопку, но все же присоединился к остальным членам жюри. Четыре кресла.
Ернар Садирбаев из Астаны выбрал «Твои следы» Муслима Магомаева. Казахстанский артист продемонстрировал легкость на верхах, уважительное отношение к оригиналу и безупречную технику. Игорь Николаев похвалил бережное отношение к материалу. Игорь Крутой восхитился исполнением и пригласил Ернара на «Новую волну». Все четыре кресла зажглись мгновенно.
Милана Пономаренко, которой всего 17 лет, спела «Impossible Dream» Джоша Гробана. Красивый визуальный ряд, эмоциональная подача и чистый голос, льющийся как ручеек, покорили жюри. Судьи не успели дождаться окончания песни и уже кричали «браво». После выступления Милана трогательно рассказала о бабушке и дедушке, которые многое в нее вложили. Четыре кресла.
Брендон Стоун, родившийся в Грузии и переехавший в Европу в пятнадцать лет, представил собственную аранжировку песни «Город, которого нет» Игоря Корнелюка. Он признался, что отвык от конкурсов, но хочет попробовать сольную карьеру. Брендон аккуратно изменил некоторые ноты, чтобы продемонстрировать диапазон голоса, но сохранил уважение к оригиналу. Судьи оценили профессионализм и вокальные данные участника. Четыре кресла.
Ирина Зорина, автор собственных песен и создатель лейбла, выбрала «Лист осенний» Витаса. Она исполняла эту композицию на конкурсе в Болгарии. Ирина продемонстрировала чистейший и объемный звук, но Игорь Крутой последним нажал кнопку. Александр Панайотов выразился, что исполнению не хватило души, а критики отметили чрезмерную актерскую игру и манерность. Четыре кресла.
Денберел Ооржак из Тувы зажег зал песней «Океаны» Валерии в версии Xolidayboy (Иван Минаев). Денберел, известный по шоу «Ты супер!», вплел в исполнение тувинское горловое пение и этнические мотивы. Валерия так заслушалась, что забыла нажать кнопку, но жюри решило засчитать ее голос. После выступления Игорь Крутой попросил продемонстрировать горловое пение. Уникальный стиль и аутентика принесли Денберелу четыре кресла.
Виктория Черенцова исполнила «Черный ворон» под гитару. Она призналась, что пришла на проект за продюсером, так как не успевает организовывать собственные выступления. Виктория — номинант премии «Грэмми», известна как девушка, поющая за рулем. Песня прозвучала драматично и проникновенно, без излишнего пафоса и наигрывания. Игорь Крутой особенно высоко оценил это выступление. Четыре кресла.
Виктория Соломахина завершила полуфинал песней «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон. Первый куплет прозвучал неуверенно, голос подрагивал от волнения. Но второй и третий куплеты показали высокий профессиональный уровень. Красивый тембр и мощные верха в финале номера впечатлили судей. Игорь Крутой пригласил Викторию на «Новую волну». Четыре кресла.
Все десять участников получили четыре зеленые кнопки и прошли в «зону ожидания». Однако в финал могли попасть только пятеро.
Кто прошел в финал «Браво! Бис!»: состав участников решающего этапа.
После совещания члены жюри и ведущая Лера Кудрявцева огласили имена пяти финалистов второго полуфинала.
Валерия выбрала Денберела Ооржака. Его этническое исполнение с элементами тувинского горлового пения и уникальный тембр покорили певицу. Денберел — один из самых аутентичных и неповторимых артистов проекта.
Александр Панайотов отдал свой голос Милане Пономаренко. 17-летняя вокалистка продемонстрировала высокий уровень мастерства, эмоциональность и трудоспособность. Ее чистый голос и искренность в исполнении не оставили судью равнодушным.
Игорь Николаев выбрал Викторию Черенцову. Ее проникновенное исполнение «Черного ворона» под гитару, драматизм без лишнего пафоса и профессионализм убедили композитора, что она достойна финала.
Игорь Крутой пропустил в финал Ернара Садирбаева. Казахстанский артист восхитил композитора уважительным отношением к оригиналу Муслима Магомаева, легкостью на высоких нотах и безупречной техникой. Крутой уже пригласил его на «Новую волну».
Лера Кудрявцева использовала право решающего голоса и выбрала Ксению Чагунаву. Несмотря на спорный выбор репертуара, запоминающийся тембр и оригинальность подхода артистки убедили ведущую.
Таким образом, во втором полуфинале путевки в финал получили: Денберел Ооржак, Милана Пономаренко, Виктория Черенцова, Ернар Садирбаев и Ксения Чагунава.
Полный состав финалистов «Браво! Бис!» — кто поборется за главный приз.
В финале шоу «Браво! Бис!» встретятся десять артистов — пятеро из первого полуфинала, прошедшего 13 декабря 2025 года, и пятеро из второго полуфинала 20 декабря.
Финалисты первого полуфинала: Владимир Иванов (выбор Игоря Крутого, получил бонусное приглашение на конкурс «Новая волна»); Маргарита Позоян (выбор Александра Панайотова); Зинаида Куприянович (выбор Валерии); Яна Габбасова (выбор Игоря Николаева); Вадим Азарх (выбор Леры Кудрявцевой).
Финалисты второго полуфинала: Денберел Ооржак (выбор Валерии); Милана Пономаренко (выбор Александра Панайотова); Виктория Черенцова (выбор Игоря Николаева); Ернар Садирбаев (выбор Игоря Крутого); Ксения Чагунава (выбор Леры Кудрявцевой).
Эти десять участников будут бороться за звание победителя шоу «Браво! Бис!» и главный приз — пять миллионов рублей, а также поддержку публики и профессионального сообщества для перезапуска музыкальной карьеры.