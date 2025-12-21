«Там и петь нечего»: кто прошел в финал шоу «Браво Бис», обзор выпуска

Георгий Меликишвили исполнил «Historia De Un Amor» — песню, которую считает своей и поет давно. Вокалист продемонстрировал чистоту исполнения, свободное владение мелизмами и легкость на высоких нотах. Валерия предложила всем встать и поприветствовать певца стоя, хотя поднялась только она сама. Игорь Крутой отметил уровень мастерства, но пожалел, что Георгию 46 лет и он так много времени потерял. Тем не менее композитор пригласил артиста на «Новую волну». Четыре кресла загорелись.