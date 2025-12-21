Биотуалеты, свадебные платья, автокресла: какие необычные вещи приносят на склад при храме в Кургане

Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области с начала года отправили почти 1200 безадресных гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области, которые через благотворительные фонды передавались нуждающимся в приграничных регионах. Кроме того, регион участвует в восстановлении инфраструктуры в Краснодонском муниципальном округе, где за счет Курганской области досрочно отремонтированы крыши многоквартирных домов.