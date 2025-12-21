Биотуалеты, свадебные платья, автокресла: какие необычные вещи приносят на склад при храме в Кургане

Волонтеры Покровского прихода развозят вещи по Курганской области (архивное фото).
В Кургане при Покровском приходе действует приходской вещевой склад, откуда раздают одежду и обувь нуждающимся. Иногда желающие помочь другим приносят на склад и необычные вещи. Об этом сообщает Курганская епархия.
«Бывают на складе необычные вещи: мебель, костыли, ходунки, кресла-коляски, биотуалеты, детские автомобильные кресла, спортивный инвентарь, посуда, свадебные платья. Все находит своих хозяев», — сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».
В основном вещи раздают нуждающимся местным жителям, многодетным, погорельцам, людям в трудной жизненной ситуации. 12 подопечных семей с детьми за этот год получили 3 814 единиц вещей, бездомным раздали 2 366 вещей. Всего за 12 месяцев помощь была оказана 1 575 людям, им выдано 87 100 вещей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области с начала года отправили почти 1200 безадресных гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области, которые через благотворительные фонды передавались нуждающимся в приграничных регионах. Кроме того, регион участвует в восстановлении инфраструктуры в Краснодонском муниципальном округе, где за счет Курганской области досрочно отремонтированы крыши многоквартирных домов.