Вывел на сцену гуманоидов: певец Ван Лихун из КНР выступил с необычной подтанцовкой

Китайский певец Лихун впервые выступил с подтанцовкой из роботов.

Источник: Комсомольская правда

Поп-певец Ван Лихун из Китая впервые использовал роботов в качестве подтанцовки во время своего выступления на сцене. На видеозаписи необычного номера, которая быстро разошлась по сети, несколько роботов выступают вместе с танцорами-людьми.

Лихун выбрал для своего выступления миниатюрных роботов — они почти вдвое ниже и самого певца, и его танцоров. При этом он одел роботов в сценические костюмы.

От комментария к посту с видео танцующих роботов не удержался даже американский миллиардер Илон Маск, назвав это выступление «потрясающим».

Как люди приняли китайского гуманоидного робота по имени Iron за живую женщину из-за того, что она виляла бёдрами при походке, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что китайская компания Kaiwa Technology находится на пороге создания первого в мире робота-суррогата, способного вынашивать и «рожать» ребёнка.

Тем временем эксперт в области ИИ Куренков рассказал, заменят ли роботы людей на работе.

