Советский и российский композитор Геннадий Белов умер в возрасте 86 лет

Белов родился 4 мая 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции В. Н. Салманова, а спустя три года — в 1964 году — успешно завершил обучение в аспирантуре под руководством Дмитрия Шостаковича. Композитор преподавал с 1966 года по классу полифонии в Ленинградской консерватории. Его авторству принадлежат десятки сочинений.