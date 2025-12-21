Ричмонд
Советский и российский композитор Геннадий Белов умер в возрасте 86 лет

Советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР Геннадий Белов скончался в возрасте 86 лет. Соответствующая информация появилась на его странице на портале «Кино-театр.ру».

Источник: РИА "Новости"

Белов родился 4 мая 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции В. Н. Салманова, а спустя три года — в 1964 году — успешно завершил обучение в аспирантуре под руководством Дмитрия Шостаковича. Композитор преподавал с 1966 года по классу полифонии в Ленинградской консерватории. Его авторству принадлежат десятки сочинений.

Уточняется, что музыкант, лауреат международных композиторских конкурсов, кавалер ордена Дружбы и заслуженный деятель искусств РФ умер в пятницу, 19 декабря.