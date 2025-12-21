Умер Геннадий Белов, советский и российский композитор

Геннадий Белов окончил Ленинградскую консерваторию и аспирантуру под руководством Дмитрия Шостаковича. С 1966 года музыкант занимал должность преподавателя по классу полифонии в Ленинградской консерватории, позже стал профессором на кафедре теории и истории музыкальных форм и жанров. Имел степень кандидата искусствоведения.