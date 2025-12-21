Умер Геннадий Белов, советский и российский композитор

В возрасте 86 лет умер Геннадий белов, известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
По информации издания, Геннадий Белов умер 19 декабря. Ему было 86 лет. Причина смерти музыканта в настоящее время не раскрывается.
Геннадий Белов окончил Ленинградскую консерваторию и аспирантуру под руководством Дмитрия Шостаковича. С 1966 года музыкант занимал должность преподавателя по классу полифонии в Ленинградской консерватории, позже стал профессором на кафедре теории и истории музыкальных форм и жанров. Имел степень кандидата искусствоведения.
Геннадий Белов — автор нескольких опер, а также множества других музыкальных произведений. Неоднократно становился лауреатом международных композиторских конкурсов. Является кавалером ордена Дружбы.
