Двух ветеранов СВО из Тюмени поставили в пример всей России

По данным регионального информационного центра, Радик Каримов — мастер спорта России по боксу. Вскоре после начала спецоперации он добровольно отправился на фронт и служил в подразделении штурмовиков на «первой линии». Во время боевых действий Каримов получил тяжелое ранение. Сейчас он работает инструктором в тюменском центре спортивной подготовки «Воин», ведет занятия с подростками и молодыми спортсменами.