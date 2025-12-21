Двух ветеранов СВО из Тюмени поставили в пример всей России

Военнослужащие активно занимаются наставничеством молодежи.
Двух ветеранов специальной военной операции из Тюменской области наградили Всероссийской премией «Время молодых» в номинации «Герой нашего времени». Первое место занял Радик Каримов, а третье место — Илларион Якубович. Церемония прошла в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра Правительства региона.
«Оба молодых человека — участники специальной военной операции, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи», — говорится в сообщении. Труд тюменцев является примером служения стране и гражданской активности после возвращения из зоны боевых действий.
По данным регионального информационного центра, Радик Каримов — мастер спорта России по боксу. Вскоре после начала спецоперации он добровольно отправился на фронт и служил в подразделении штурмовиков на «первой линии». Во время боевых действий Каримов получил тяжелое ранение. Сейчас он работает инструктором в тюменском центре спортивной подготовки «Воин», ведет занятия с подростками и молодыми спортсменами.
Илларион Якубович на СВО служил в составе роты спецминирования и выполнял задачи в Запорожской и Херсонской областях. Военнослужащий также получил тяжелое ранение, прошел лечение и реабилитацию. Сейчас он занимается наставничеством, проводит встречи с молодежью.
Тюменская область также вошла в число победителей премии «Время молодых» в номинации «Больше, чем походный регион». Кроме того, команда организаторов форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО» из Тюменской области заняла третье место в номинации «Молодежное событие года».