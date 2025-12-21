Путин попробовал пирожки с «Вологодским» вареньем

В пятницу во время прямой динии предприниматель из Люберец Денис Максимов обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».