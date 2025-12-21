Путин попробовал пирожки с «Вологодским» вареньем

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попробовал пирожки из пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишневым вареньем производства «Вологодского комбината пищевых продуктов леса», передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой обратился к главе государства в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось.
Как выяснило РИА Новости, стоимость «Вологодского» варенья в рознице за стандартную баночку объемом 370 граммов колеблется от 270 до 300 рублей. В ассортименте есть варенье из абрикоса, персика, а также малины, клюквы, малины, брусники и других ягод.
В пятницу во время прямой динии предприниматель из Люберец Денис Максимов обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».