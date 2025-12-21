Bloomberg: нефть на конфискованном США танкере принадлежит китайской компании

Танкер, перехваченный армией США у побережья Венесуэлы, перевозил груз, принадлежащий китайскому трейдеру, а само судно плавало под флагом Панамы. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания уточнили, что судно носит название Centuries и не подвержено санкциям США. Груз предназначен для поставок венесуэльской нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы.
Как известно, в субботу, 20 декабря, военные США поднялись на борт танкера с целью передать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По информации Axios, танкер пытался обойти объявленную ранее блокаду, перевозя венесуэльскую нефть.
Напомним, США атакуют проходящие недалеко от Венесуэлы суда, якобы причастные к транспортировке наркотиков. При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он не исключает начало наземной операции американских войск на территории Венесуэлы, а также войны с этой страной.