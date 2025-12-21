Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: нефть на конфискованном США танкере принадлежит китайской компании

Военные США поднялись на борт танкера с целью передать сигнал президенту Венесуэлы Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Танкер, перехваченный армией США у побережья Венесуэлы, перевозил груз, принадлежащий китайскому трейдеру, а само судно плавало под флагом Панамы. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания уточнили, что судно носит название Centuries и не подвержено санкциям США. Груз предназначен для поставок венесуэльской нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Как известно, в субботу, 20 декабря, военные США поднялись на борт танкера с целью передать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По информации Axios, танкер пытался обойти объявленную ранее блокаду, перевозя венесуэльскую нефть.

Напомним, США атакуют проходящие недалеко от Венесуэлы суда, якобы причастные к транспортировке наркотиков. При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он не исключает начало наземной операции американских войск на территории Венесуэлы, а также войны с этой страной.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше