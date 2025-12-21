Представители ФРГ «пронзали» бельгийского премьер-министра Барта де Вевера каленым железом, но он выстоял и не позволил принять решение о конфискации активов России. Об этом высказался в субботу, 20 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
— В этой важной акции, которая спасла мир в Европе, ключевую роль сыграл де Вевер. Он героически сражался. Я видел это своими глазами, — заявил он на мероприятии в городе Сегед, которое транслировал канал М1.
По словам венгерского лидера, «бедного премьера Бельгии пронзали каленым железом, его плоть разрывали плоскогубцами целый день, а может быть, и несколько недель до этого».
— Это были профессионалы, потому что немцы, и они не шутили. И де Вевер терпел и выстоял. Если бы он не выдержал, сегодня у нас были бы большие проблемы. Так что слава ему, — подчеркнул Орбан, передает РИА Новости.
Премьер Венгрии ранее сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Он раскритиковал Европейский союз за попытки разжечь конфликт с РФ.