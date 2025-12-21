В Пермском крае похоронят двух погибших на СВО рядовых из Верещагино

Широглазов родом из Зюкайки — 21 декабря 1973 года. Он получил среднее образование в местной школе, затем окончил профессиональное училище № 71 и аграрный техникум. Трудился на Зюкайском заводе, в совхозе-техникуме «Уралец», у индивидуального предпринимателя Целоусова, также работал в сфере строительства.