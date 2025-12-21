В Пермском крае похоронят двух погибших на СВО рядовых из Верещагино

Военнослужащих проводят в последний путь друг за другом с разницей в день.
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли два бойца Альберт Журов и Алексей Широглазов из Прикамья. Оба были земляками и служили рядовыми, передает мэрия Верещагинского округа.
«Альберт Журов погиб 9 мая 2025 года. Церемония прощания пройдет 21 декабря. 22 декабря состоится траурный митинг. Алексей Широглазов скончался 21 ноября 2025 года. Прощание намечено на 22 декабря. В этот же день проведут траурный митинг», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Журов родился 11 октября 1975 года в Переславле-Залесском Ярославской области. Окончил среднюю школу № 6. Трудовую деятельность осуществлял в МУП «Верещагинские водоканализационные сети», где работал машинистом насосных установок, а также юристом.
Широглазов родом из Зюкайки — 21 декабря 1973 года. Он получил среднее образование в местной школе, затем окончил профессиональное училище № 71 и аграрный техникум. Трудился на Зюкайском заводе, в совхозе-техникуме «Уралец», у индивидуального предпринимателя Целоусова, также работал в сфере строительства.
О гибели военнослужащих сообщили власти.