Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Празднование Нового года в школах предусматривает различные форматы, в том числе тематические открытые уроки, окончательное решение о ходе проведения подобных мероприятий в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В преддверии Нового года в школах всех регионов России пройдут традиционные праздничные мероприятия. Минпросвещения России обращает внимание, что решение о формате их проведения в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что празднование Нового года предусматривает различные форматы, в том числе тематические открытые уроки, классные часы, посещение театрализованных постановок и иные мероприятия.
«Главными приоритетами являются безопасность детей и соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Мероприятия должны быть организованы с учетом всех правил безопасности», — отметили в министерстве, добавив, что общей задачей является создание таких условий, чтобы этот праздник запомнился школьникам.