Композитор Геннадий Белов скончался в возрасте 86 лет

Ранее Life.ru писал, что 19 декабря ушёл из жизни Николай Денисов, известный актёр, поэт и драматург. Ему было 80 лет. Режиссёр Павел Тихомиров, давний друг Денисова и его жены, актрисы Елены Рубиной, подтвердил скоропостижный характер смерти. Режиссёр поделился, что, вероятнее всего, его друга предадут земле на Донском кладбище в Москве, где уже покоятся его отец и жена.