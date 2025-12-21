Ричмонд
Композитор Геннадий Белов скончался в возрасте 86 лет

Советский и российский композитор Геннадий Белов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

Источник: Life.ru

«Союз композиторов Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования близким и друзьям композитора. О месте прощания и времени похорон будет сообщено позже», — говорится в сообщении. Причины смерти не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что 19 декабря ушёл из жизни Николай Денисов, известный актёр, поэт и драматург. Ему было 80 лет. Режиссёр Павел Тихомиров, давний друг Денисова и его жены, актрисы Елены Рубиной, подтвердил скоропостижный характер смерти. Режиссёр поделился, что, вероятнее всего, его друга предадут земле на Донском кладбище в Москве, где уже покоятся его отец и жена.

