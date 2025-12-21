HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год

«Если работа была в пределах месячной нормы — доплачивается не менее одинарной часовой/дневной ставки сверх оклада; если сверх месячной нормы — не менее двойной ставки сверх оклада. Если праздничный день пришелся только на часть смены (например, смена 31.12 — 01.01), повышенная оплата идет только за часы, попавшие на праздничные сутки», — пояснил он.