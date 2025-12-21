Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год

HR Чихачев: работа в новогодние праздники оплачивается за отработанные часы.

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Работающие в новогодние выходные делятся на две категории — те, кто трудится по сменному графику и те, кто вышел на сверхурочные в свой выходной день. Этот труд оплачивается по-разному, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр HR агентства А2 Алексей Чихачев.

По его словам, при сменном графике работа в новогодние праздники (1−8 января и другие праздничные дни) оплачивается минимум в двойном размере за фактически отработанные часы.

«Если работа была в пределах месячной нормы — доплачивается не менее одинарной часовой/дневной ставки сверх оклада; если сверх месячной нормы — не менее двойной ставки сверх оклада. Если праздничный день пришелся только на часть смены (например, смена 31.12 — 01.01), повышенная оплата идет только за часы, попавшие на праздничные сутки», — пояснил он.

В случае выхода работника в сверхурочные часы в свой выходной первые два часа оплачиваются минимум в полуторакратном размере, а последующие — в двукратном. Расчет идет с учетом всех доплат, которые применяются к работнику, заключил Чихачев.