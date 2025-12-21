HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Работающие в новогодние выходные делятся на две категории — те, кто трудится по сменному графику и те, кто вышел на сверхурочные в свой выходной день. Этот труд оплачивается по-разному, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр HR агентства А2 Алексей Чихачев.
По его словам, при сменном графике работа в новогодние праздники (1−8 января и другие праздничные дни) оплачивается минимум в двойном размере за фактически отработанные часы.
«Если работа была в пределах месячной нормы — доплачивается не менее одинарной часовой/дневной ставки сверх оклада; если сверх месячной нормы — не менее двойной ставки сверх оклада. Если праздничный день пришелся только на часть смены (например, смена 31.12 — 01.01), повышенная оплата идет только за часы, попавшие на праздничные сутки», — пояснил он.
В случае выхода работника в сверхурочные часы в свой выходной первые два часа оплачиваются минимум в полуторакратном размере, а последующие — в двукратном. Расчет идет с учетом всех доплат, которые применяются к работнику, заключил Чихачев.