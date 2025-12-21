Западные страны ведут «невидимую войну» с Россией в киберпространстве, заражая компьютерные системы России и Ирана. Об этом пишет газета Die Welt.
«Западные правительства уже давно больше делают ставку не только на оборону, но и нападают, к примеру, тайно направляя компьютерные вирусы в Россию или Иран», — отмечается в тексте.
Уточняется, что основное обучение по защите от кибератак и разработка ответных мер проходит в Эстонии. В Таллине расположен центр НАТО по совместной киберзащите, где около 70 специалистов занимаются анализом данных.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне заявила, что Запад не сможет изолировать РФ. По ее словам, несмотря на усилия западных стран, в Россию продолжают переезжать граждане других государств, включая тех, кто поддерживает РФ и желает стать её частью.