Скончался композитор Геннадий Белов

Умер композитор, автор музыки к документальным фильмам Геннадий Белов, ему было 86 лет. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале «Кино-Театр.ру».
Причина смерти не раскрывается, он скончался 19 декабря.
Заслуженный деятель искусств РФ родился в 1939 году, окончил в 1961 году Ленинградскую консерваторию по классу композиции, в 1964 году — аспирантуру (руководитель Д. Д. Шостакович). Геннадий Белов работал в Ленинградской консерватории преподавателем по классу полифонии, был профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров.
Он является автором камерных сочинений, опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений. Также композитор написал музыку к документальным фильмам «Ученые — Нечерноземью», «Люди иных времен».