Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался композитор Геннадий Белов

Умер композитор, автор музыки к документальным фильмам Геннадий Белов, ему было 86 лет. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале «Кино-Театр.ру».

Умер композитор, автор музыки к документальным фильмам Геннадий Белов, ему было 86 лет. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале «Кино-Театр.ру».

Причина смерти не раскрывается, он скончался 19 декабря.

Заслуженный деятель искусств РФ родился в 1939 году, окончил в 1961 году Ленинградскую консерваторию по классу композиции, в 1964 году — аспирантуру (руководитель Д. Д. Шостакович). Геннадий Белов работал в Ленинградской консерватории преподавателем по классу полифонии, был профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров.

Он является автором камерных сочинений, опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений. Также композитор написал музыку к документальным фильмам «Ученые — Нечерноземью», «Люди иных времен».