Скончался композитор Геннадий Белов

Заслуженный деятель искусств РФ родился в 1939 году, окончил в 1961 году Ленинградскую консерваторию по классу композиции, в 1964 году — аспирантуру (руководитель Д. Д. Шостакович). Геннадий Белов работал в Ленинградской консерватории преподавателем по классу полифонии, был профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров.