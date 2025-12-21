Концерт Долиной в Туле отменили из-за нездорового ажиотажа вокруг её имени

Ранее Лариса Долина пропала из списка артистов, которые должны выступить на концерте в честь Людмилы Гурченко. Организаторы объяснили, что изменения связаны с переносом мероприятия и пересмотром состава участников. Изначально концерт планировали провести 18 декабря, он был указан и на официальном сайте Долиной. Однако незадолго до премьеры шоу отменили из-за смены площадки.