Концерт Долиной в Туле отменили из-за нездорового ажиотажа вокруг её имени

«Юбилейный концерт в кругу друзей» должен был состояться во Дворце культуры «Туламашзавод». Ранее стало известно, что организаторам не удалось реализовать 344 билета из 724 имеющихся в продаже. В субботу продажи на концерт были окончательно прекращены.
«Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сообщил глава компании-организатора мероприятия, комментируя прекращение продажи билетов.
Ранее Лариса Долина пропала из списка артистов, которые должны выступить на концерте в честь Людмилы Гурченко. Организаторы объяснили, что изменения связаны с переносом мероприятия и пересмотром состава участников. Изначально концерт планировали провести 18 декабря, он был указан и на официальном сайте Долиной. Однако незадолго до премьеры шоу отменили из-за смены площадки.
