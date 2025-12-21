Ричмонд
Концерт Долиной в Туле отменили из-за нездорового ажиотажа вокруг её имени

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, не состоится. Как сообщил директор компании-организатора Владислав Серенко, причиной отмены стал повышенное внимание, сложившееся вокруг имени певицы на фоне скандала с квартирой. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Юбилейный концерт в кругу друзей» должен был состояться во Дворце культуры «Туламашзавод». Ранее стало известно, что организаторам не удалось реализовать 344 билета из 724 имеющихся в продаже. В субботу продажи на концерт были окончательно прекращены.

«Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сообщил глава компании-организатора мероприятия, комментируя прекращение продажи билетов.

Ранее Лариса Долина пропала из списка артистов, которые должны выступить на концерте в честь Людмилы Гурченко. Организаторы объяснили, что изменения связаны с переносом мероприятия и пересмотром состава участников. Изначально концерт планировали провести 18 декабря, он был указан и на официальном сайте Долиной. Однако незадолго до премьеры шоу отменили из-за смены площадки.

