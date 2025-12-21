В Тюмени объявили о резком 30-градусном погодном скачке. Скрин

В Тюмени рассказали о существенном потеплении в ближайшие сутки.
В Тюмени в воскресенье, 21 декабря, ожидается понижение температуры до 33 градусов. При этом на следующий день потеплеет до трех градусов ниже нуля. Снег станет идти менее активно, однако сохранится сильный ветер. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«В последний день недели в Тюмени возможно понижение до 33 градусов мороза. Однако уже в грядущий понедельник днем потеплеет до трех градусов ниже нуля. Такая погода сохранится и на следующий день, 23 декабря. Ожидается небольшой снег», — уточнили метеорологи.
В ночные часы, 22 и 23 декабря температура не опустится ниже восьми градусов. Однако затем последует трехдневное похолодание, когда ночная температура понизится до 28 градусов ниже нуля. К субботе, 27 декабря, в Тюмень снова вернется потепление — столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 13 до четырех градусов мороза.
Как сообщало URA.RU, ранее жителей предупредили о резком похолодании до 38 градусов мороза и метели. По данным информационного центра областного правительства, морозы ожидались в ночь на 20 и 21 декабря практически на всей территории региона.
Перепад температур в ближайшее время составит 30 градусов.