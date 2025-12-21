В Тюмени объявили о резком 30-градусном погодном скачке. Скрин

В ночные часы, 22 и 23 декабря температура не опустится ниже восьми градусов. Однако затем последует трехдневное похолодание, когда ночная температура понизится до 28 градусов ниже нуля. К субботе, 27 декабря, в Тюмень снова вернется потепление — столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 13 до четырех градусов мороза.