С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна: не хватает 16 файлов

По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта Министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласна поступившей информации, пропавшие файлы включали изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотографию с серией снимков, разложенных на комоде и в ящиках. Среди этих снимков находился кадр, на котором был изображён Дональд Трамп вместе с Эпштейном, Меланьей Трамп и давней соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор главы Белого дома и скандального финансиста был прослушан. Американские СМИ опубликовали детали этой беседы, отметив, что некоторые из них вызывают неловкость при прослушивании.
Напомним, Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало часть материалов по делу Эпштейна в соответствии с недавно принятым законом, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, однако конкретных доказательств его причастности к насилию над несовершеннолетними пока не представлено.