Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна: не хватает 16 файлов

Документы по делу Эпштейна исчезли с сайта Минюста США.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта Министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласна поступившей информации, пропавшие файлы включали изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотографию с серией снимков, разложенных на комоде и в ящиках. Среди этих снимков находился кадр, на котором был изображён Дональд Трамп вместе с Эпштейном, Меланьей Трамп и давней соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор главы Белого дома и скандального финансиста был прослушан. Американские СМИ опубликовали детали этой беседы, отметив, что некоторые из них вызывают неловкость при прослушивании.

Напомним, Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало часть материалов по делу Эпштейна в соответствии с недавно принятым законом, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, однако конкретных доказательств его причастности к насилию над несовершеннолетними пока не представлено.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше