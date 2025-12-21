Юрист Печников: за срубленное дерево можно получить штраф до 4 тысяч рублей

Юрист Вячеслав Печников напомнил, что попытка срубить елку к Новому году в лесу, городском парке или даже во дворе может закончиться серьезным наказанием.
Самовольная рубка деревьев и кустарников незаконна, за это предусмотрена административная ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ. Штраф за такое деяние составит от 3 до 4 тысяч рублей, а если используется машина, чтобы вывезти дерево, то штраф будет выше, а технику могут конфисковать.
К тому же, придется компенсировать ущерб, причиненный природе, а это уже уголовная статья 260 УК РФ.
— Она предусматривает, в том числе, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а при отягчающих обстоятельствах наказание еще строже, — сказал юрист «Газета.Ru».
Эксперт предупредил, что законный и безопасный вариант установить дома елку — это купить дерево на елочном базаре у официального продавца.
Ранее, депутат Государственной думы России, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал в беседе с RT официальные разъяснения по поводу законной заготовки хвойных деревьев. Принадлежность любого дерева, включая новогодние ели, четко определяется его местоположением относительно кадастровых границ земельных участков. Так, если ель растет в лесу, она является собственностью государства.
Ранее, спасатели напомнили, как безопасно украсить новогоднюю елку. Дерево важно устанавливать на устойчивой подставке подальше от отопительных приборов и обогревателей.
В качестве украшений следует использовать исправные гирлянды, которые изготовлены на заводе, сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности. Запрещается вешать на елку игрушки из легковоспламеняющихся материалов: ваты и бумаги, сообщает 360.ru.