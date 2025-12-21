Юрист Печников: за срубленное дерево можно получить штраф до 4 тысяч рублей

Самовольная рубка деревьев и кустарников незаконна, за это предусмотрена административная ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ. Штраф за такое деяние составит от 3 до 4 тысяч рублей, а если используется машина, чтобы вывезти дерево, то штраф будет выше, а технику могут конфисковать.