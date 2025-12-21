Ричмонд
Вассерман раскритиковал новогодний запрет на алкоголь в Туве

Депутат Вассерман считает, что запреты на алкоголь приведут к обратному — люди выпьют больше.

Источник: Комсомольская правда

В Туве местные власти приняли решение запретить продажу алкоголя с 31 декабря по 11 января, как раз на время новогодних праздников.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что подобная мера не принесет желаемых результатов, а только отпугнет жителей. Они будут закупаться спиртным впрок и выпьют больше алкоголя, чем без ограничений.

— Полагаю, что руководство Тувы таким образом добьется того, что не только будут отменены туристические поездки на Новый год — насколько мне известно, есть всякие зимние приманки, — говорит депутат Газета.ru.

В итоге, полагает парламентарий, большинство жителей и туристов примут решение уехать в другие места. При этом депутат подчеркивает, что религиозные соображения не запрещают тувинцам употреблять спиртное.

При этом на фоне запрета даже за кроткий период времени может сформироваться черный рынок алкоголя, в итоге люди закупятся с избытком.

— Вероятнее всего, выпьют на новогодние праздники в Туве в этом году значительно больше, чем было в прошлом, — заявил Вассерман.

Ранее, врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал, сколько можно выпить спиртного в новогоднюю ночь мужчинам и женщинам, чтобы последствия были минимальными.

Важно понимать, что безопасных доз алкоголя не существует.

— В практической наркологии мы используем понятие условно низкого риска — то есть таких доз, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжелым последствиям у здорового взрослого человека. Для мужчин это не более 20−30 г чистого этанола в сутки, для женщин — 10−20 г, — сказал нарколог aif.ru.

Ранее, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб отметил, что перед Новым годом и в зимние каникулы необходимо ввести мораторий на повышение цен на алкоголь.

— Шампанское — это атрибут новогоднего праздника. И надо, чтобы мы избежали злоупотребления, особенно там, где есть монополия сетей, — сказал он 360.ru.

Из-за подорожания эксперты советуют запасаться продуктами загодя. Конечно, теми, что хранятся долгое время, тогда удастся сэкономить, накрывая новогодний стол.

А еще получится избежать больше очередей, которые обычно бывают перед праздниками, пишет Царьград.

