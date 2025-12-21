Вассерман раскритиковал новогодний запрет на алкоголь в Туве

— В практической наркологии мы используем понятие условно низкого риска — то есть таких доз, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжелым последствиям у здорового взрослого человека. Для мужчин это не более 20−30 г чистого этанола в сутки, для женщин — 10−20 г, — сказал нарколог aif.ru.