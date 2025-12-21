Минимум вдвое: Россиянам напомнили, как должна оплачиваться работа в новогодние праздники

Работодатели должны оплачивать труд россиян в выходные или праздничные дни не менее, чем в двойном размере. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты», — уточнил Машаров в беседе с ТАСС, подчеркнув, что это относится в том числе и к работе в дни новогодних каникул с 31 декабря по 11 января.
У работников есть возможность заменить двойную оплату за работу в новогодние праздники неоплачиваемым отгулом, добавил он.
Кроме того, новогодние праздники не являются основанием для сокращения оклада. Подробнее читайте здесь на KP.RU.
Ранее результаты опроса показали, что каждый пятый россиянин собирается работать в новогодние праздники. При этом среди заявивших о намерении работать в праздничные дни больше мужчины.
Тем временем президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет работодателям привлекать к работе в выходные дни в период летних каникул подростков в возрасте от 14 до 18 лет.